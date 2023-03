Não é surpresa que Arábia Saudita e Irã assinaram acordo de paz em Beijing

A China sempre apoiou a independência estratégica dos países do Oriente Médio e a solução das questões por meio do diálogo edit

Rádio Internacional da China - Na noite de sexta-feira (10), a China, a Arábia Saudita e o Irã publicaram declaração conjunta anunciando que os dois países do Oriente Médio chegaram a um acordo para retomar as relações diplomáticas e reabrir embaixadas e missões dentro de dois meses.

A boa notícia foi calorosamente aplaudida pela comunidade internacional e mídia do globo, incluindo a imprensa ocidental.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, agradeceu à China pela promoção do diálogo que favorece a estabilidade da região do Golfo.

A Arábia Saudita e o Irã, representantes do Islã sunita e xiita respectivamente, estão em conflito com a crise síria, a situação no Líbano e a guerra civil no Iêmen há muito tempo e são conhecidos como "arqui-inimigos no Oriente Médio".

Mas quando percebemos as mudanças na região e os esforços diplomáticos da China, não é surpresa que a Arábia Saudita e o Irã tenham alcançado consenso em Beijing. Os dois países já reconheceram que os Estados Unidos não são confiáveis e que o futuro da região tem de ser decidido pelos povos do Oriente Médio.

A China sempre apoiou a independência estratégica dos países do Oriente Médio e a solução das questões por meio do diálogo, razão pela qual os chineses se tornaram um amigo verdadeiro e confiável.

A Arábia Saudita e o Irã, dois grandes países em sua região, abriram um novo caminho rumo à paz e estabilidade no Oriente Médio, servindo também de exemplo para solucionar contradições por meio de conversação.

Ao mesmo tempo, a solução da crise entre os dois países destacou o valor da Iniciativa Global de Segurança, altamente reconhecida e aplaudida pelos países da região.

O recente acordo prova que as forças armadas não solucionam questões e que o diálogo é a única via da solução.

