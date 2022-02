Navios civis russos são atacados a mísseis pela Ucrânia, diz Moscou

Apoie o 247

247 com RT - Militares ucranianos danificaram dois navios civis no Mar de Azov usando mísseis, informou o serviço de segurança russo, o FSB, nesta quinta-feira (24). O ataque teria ferido uma pessoa e causado um incêndio a bordo de um dos navios.

A divisão de guardas de fronteira da filial de Krasnodar do FSB identificou os navios como um petroleiro, 'SGV-Flot', e um navio de carga geral, 'Seraphim Sarovskiy'. O 'SGV-Flot' foi o que foi atingido. A lesão sofrida por um membro da tripulação foi "grave", mas o fogo foi apagado. Ambos os ataques vieram da cidade portuária de Mariupol, afirmou o FSB.

As autoridades russas de tráfego marítimo já haviam proibido todas as viagens no Mar de Azov devido à operação militar em andamento do país na Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a operação era necessária para desmilitarizar e “desnazificar” o país.

Ele afirmou que a Rússia teve que agir devido a uma crescente ameaça à sua segurança nacional representada pela presença da Otan na Ucrânia, e para parar os ataques de tropas ucranianas contra as regiões separatistas no leste, que Moscou reconheceu como estados soberanos na segunda-feira.

