Negociações para encerrar conflito na fronteira entre Líbano e Israel começarão no Ramadã, diz premiê

BEIRUTE (Reuters) - Negociações indiretas para acabar com as hostilidades na fronteira libanesa-israelense começarão durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã, que começa na próxima semana, disse o primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, nesta terça-feira.

O grupo libanês Hezbollah e Israel têm trocado agressões há quase cinco meses, paralelamente à guerra em Gaza, o que provocou esforços diplomáticos para evitar que a situação piorasse.

Em uma entrevista na noite de terça-feira com a emissora local libanesa Al Jadeed, Mikati disse que a estabilidade de longo prazo na fronteira sul exigiria que Israel parasse de violar a integridade territorial do Líbano e devolvesse territórios que ocupa ao longo da fronteira.

Ele afirmou que o presidente do parlamento do Líbano, Nabih Berri -- que é próximo ao Hezbollah -- está estudando uma proposta sugerida verbalmente pelo enviado dos EUA, Amos Hochstein, que estava em Beirute na segunda-feira.

O Hezbollah é um dos muitos grupos alinhados ao Irã no Oriente Médio que entraram no conflito desde 7 de outubro, quando militantes do Hamas invadiram Israel a partir da Faixa de Gaza, provocando uma feroz ofensiva israelense por terra, ar e mar contra Gaza.

O Hezbollah, um aliado do Hamas, diz que sua campanha tem o objetivo de apoiar os palestinos sob bombardeio israelense.

(Reportagem de Maya Gebeily e Laila Bassam)

