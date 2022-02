Negociador russo diz que Moscou busca acordo com Kiev

Apoie o 247

247 com Reuters - A Rússia está interessada em chegar a um acordo que seja do interesse de ambos os lados nas negociações com a Ucrânia, disse o negociador russo Vladimir Medinsky nesta segunda-feira (28), enquanto autoridades se preparam para se reunir perto da fronteira.

Medinsky disse que as negociações começariam às 12h, horário local (0900 GMT) - 6h no horário de Brasília. O isolamento político e econômico da Rússia se aprofundou nesta segunda-feira, quando suas forças encontraram forte resistência na capital da Ucrânia e em outras cidades no maior ataque a um Estado europeu desde a Segunda Guerra Mundial.

