Neta de Salvador Allende é saudada pela guarda no Ministério da Defesa do Chile (vídeo)

Maya Fernández Allende, que é bióloga e militante do Partido Socialista do Chile, é uma das presenças mais simbólicas do governo de Gabriel Boric

Revista Fórum - Maya Fernández Allende, a nova ministra da Defesa do Chile, foi recebida com uma manifestação honrosa por militares nesta segunda-feira (14), ao chegar no prédio da pasta, que fica na capital Santiago.

Ao desembarcar do carro e se posicionar para entrar no prédio do ministério, a Guarda se posicionou e prestou homenagem para Maya Allende. Por conta do forte simbolismo, o momento gerou forte repercussão.

Desde que Gabriel Boric venceu as eleições e revelou o seu ministério, Maya Allende se tornou uma das presenças mais simbólicas.

Maya Allende, neta de Salvador Allende, entrando no Ministerio da Defesa pela primeira vez. pic.twitter.com/3ZsIjbb5V7 March 14, 2022