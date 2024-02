Netanyahu, que matou quase 30 mil e feriu 70 mil, diz que Lula "deveria ter vergonha de si mesmo"

Apoie o 247

247 – O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu voltou a insultar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem sido uma das vozes mais corajosas do mundo em defesa da paz mundial. “Hoje, o presidente do Brasil, comparou a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas – uma organização terrorista e genocida – ao Holocausto. O presidente Silva desonrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas. E demonizou o estado judeu como o antissemita mais virulento. Ele deveria ter vergonha de si mesmo”, afirmou Netanyahu.

Desde o início do genocídio, Netanyahu já assassinou quase 30 mil palestinos, sobretudo mulheres e crianças, feriu 70 mil, deslocou 1,5 milhão de pessoas, destruiu suas casas e defendeu a ocupação de seus territórios. Lula, em toda a sua trajetória política, sempre defendeu a igualdade social e jamais cometeu atos de violência.

