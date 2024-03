Nigéria planeja aderir ao BRICS e não sucumbirá à pressão ocidental, afirma chanceler

Apoie o 247

Sputnik – Durante uma visita à Rússia, o ministro das Relações Exteriores da Nigéria referiu que o país tenciona seguir uma política independente e que deseja vir a integrar o BRICS.

A Nigéria tem a intenção de se candidatar a membro do BRICS após realizar os procedimentos internos necessários, disse o ministro das Relações Exteriores do país, em uma entrevista à Sputnik.

"Pretendemos fazer isso. Como eu disse, a Nigéria tem um sistema democrático deliberativo, então geralmente há muito envolvimento de vários grupos de interesse, diferentes órgãos internos, antes de tal ação ser implementada", disse Tuggar.

O ministro destacou a importância da presença de Kashim Shettima, vice-presidente da Nigéria, na cúpula do BRICS de 2023 na África do Sul.

"Estamos muito interessados nisso e aguardamos com o maior interesse", sublinhou o ministro das Relações Exteriores da Nigéria.

Tuggar também sublinhou que a Nigéria não sucumbirá à pressão externa do Ocidente em relação à cooperação com a Rússia.

"Vocês precisam entender uma coisa: a Nigéria não é o tipo de país que sucumba à pressão. Temos essa opinião desde o início. Desde a independência, em 1960, aderimos ao Movimento Não Alinhado. Estamos fazendo o que achamos certo para nós como país e ninguém está nos ditando nada", disse Tuggar em resposta a uma pergunta da Sputnik sobre se o país está sob pressão do Ocidente por causa de sua cooperação com Moscou.

