Ninguém na Rússia está pensando em usar armas nucleares, diz porta-voz do Kremlin

TASS - Ninguém na Rússia está considerando a ideia de usar armas nucleares, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Em entrevista, ele foi questionado se o presidente russo Vladimir Putin havia sugerido em sua declaração anterior que usaria armas nucleares se um terceiro país se envolvesse no conflito na Ucrânia e Peskov disse "não". Peskov explicou o que disse Putin: "não interfira, se o fizer, temos todas as possibilidades de impedir isso e punir todos aqueles que interfiram".

Referindo-se à recente observação do presidente dos EUA, Joe Biden, sobre o líder russo Vladimir Putin Peskoiv disse que se trata de uma declaração "bastante alarmante".

"É bastante alarmante. Em primeiro lugar, é um insulto pessoal e dificilmente se pode imaginar um lugar para um insulto pessoal na retórica de um líder político e especialmente do líder político do maior país do mundo, os Estados Unidos. Sentimos muito por isso", ressaltou. "Sua declaração sobre se Putin não deveria ou deveria estar no poder na Rússia é obviamente inaceitável. Não cabe ao presidente dos Estados Unidos decidir quem é e quem será o presidente da Rússia, é o povo da Rússia que decide durante as eleições", acrescentou Peskov.

Falando sobre as sanções, Peskov disse que os países ocidentais realmente declararam guerra econômica total contra a Rússia, disse Peskov. "Temos que nos adaptar às novas condições. E, infelizmente, essas condições são bastante hostis", disse ele, comentando as sanções ocidentais.

"Entramos na fase de uma guerra total", destacou Peskov. "Países da Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, Austrália, eles estão realmente liderando uma guerra contra nós no comércio, na economia, na apreensão de nossas propriedades, na apreensão de nossos fundos, no bloqueio de nossas relações financeiras, é uma nova realidade", enfatizou o porta-voz do Kremlin.

