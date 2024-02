No Conselho de Segurança da ONU, EUA usam veto e impedem cessar-fogo na Faixa de Gaza

Apoie o 247

247 - A proposta de resolução feita pela Argélia por um cessar-fogo na Faixa de Gaza - onde palestinos são mortos em um genocídio promovido pelo Estado de Israel - foi aprovada pela maioria dos membros do grupo, mas vetada pelos Estados Unidos. Foram 13 votos a favor e uma abstenção, do Reino Unido. Esta é a terceira vez que os EUA vetam propostas de cessar-fogo em Gaza no Conselho de Segurança desde outubro de 2023.

Segundo a Al Jazeera, a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, afirmou que, se aprovada, a resolução da Argélia atrapalharia as negociações em curso para uma trégua em Gaza. “Qualquer ação que este conselho tome deverá ajudar e não prejudicar estas negociações sensíveis e em curso”, disse ela, “e acreditamos que a resolução que está sobre a mesa neste momento teria um impacto negativo nestas negociações”.

O embaixador da Argélia na ONU, Amar Bendjama, afirmou que "os membros do Conselho de Segurança têm a responsabilidade de votar a favor de medidas que defendam a paz e a segurança internacionais". “Um voto a favor deste projeto de resolução é um apoio ao direito dos palestinos à vida. Por outro lado, votar contra implica em um endosso à violência brutal e à punição coletiva.

Rejeitar a proposta constitui uma “aprovação da fome como meio de guerra contra centenas de milhares de palestinos”, disse Bendjama. “Devíamos perguntar-nos: quantas vidas inocentes devem ser sacrificadas antes que o conselho considere necessário pedir um cessar-fogo? As vidas dos palestinos são importantes. Cada um de nós decide onde se posicionar neste trágico capítulo da história".

