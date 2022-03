No dia em que a guerra completa um mês, Zelensky pede mais ajuda aos líderes das potências ocidentais

Apoie o 247

Reuters - O presidente da Ucrânia, Volodomyr Zelensky, pediu nesta quinta-feira (24), um mês desde o início da guerra com a Rússia, mais solidariedade aos líderes ocidentais reunidos em Bruxelas, sede da Otan e da União Europeia. Ele alertou que é o momento de se ver quem se vende em cúpulas na Europa.

Zelensky repetiu seu apelo por uma zona de exclusão aérea e reclamou que o Ocidente não forneceu à Ucrânia aviões, sistemas antimísseis modernos, tanques ou armas antinavio.

"Nessas três cúpulas veremos quem é nosso amigo, quem é nosso parceiro e quem nos vendeu e nos traiu", disse ele em um discurso em vídeo divulgado na quinta-feira.

O presidente dos EUA, Joe Biden, chegou a Bruxelas para reuniões da aliança, G7 e União Europeia sobre o conflito no leste da Europa iniciado há um mês.

A visita de Biden também pode esclarecer uma disputa com aliados europeus sobre a imposição de novas sanções energéticas à Rússia. Alguns desses países dependem fortemente do petróleo e do gás russos.

A questão tem sido um tópico "substancial" e o assunto de "intensas idas e vindas" nos últimos dias, disse o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, a repórteres. Os Estados Unidos já proibiram as importações de petróleo russo.

À medida que o número de vítimas humanitárias do conflito continua a aumentar, afastando um quarto da população de 44 milhões da Ucrânia de suas casas, o presidente Volodomyr Zelensky convocou as pessoas de todo o mundo a saírem às ruas e exigirem o fim da guerra.

"Venham de seus escritórios, suas casas, suas escolas e universidades, venham em nome da paz, venham com símbolos ucranianos para apoiar a Ucrânia, apoiar a liberdade, apoiar a vida", disse ele em um discurso por vídeo.

Os Estados Unidos planejam anunciar mais sanções contra figuras políticas e empresários da Rússia nesta quinta-feira, e as autoridades terão mais a dizer na sexta-feira sobre questões energéticas europeias, disse Sullivan.

Antes de sua reunião com Biden, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse que a aliança aumentaria suas forças na Europa Oriental ao implantar quatro novos grupos de batalha na Bulgária, Hungria, Romênia e Eslováquia.

A Rússia chama suas ações na Ucrânia de “operação especial” que, segundo ela, não foi projetada para ocupar território, mas para destruir as capacidades militares ucranianas e capturar o que considera nacionalistas perigosos. O Ocidente diz que isso é um pretexto infundado para uma guerra não provocada.

