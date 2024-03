Diplomata é reconhecida como uma das arquitetas das chamadas "revoluções coloridas" e maestra do golpe de Maidan na Ucrânia, que resultou em uma guerra civil no país em 2014 edit

247 - Victoria Nuland, a "número três" da diplomacia dos Estados Unidos, conhecida por seu forte apoio à Ucrânia na guerra com a Rússia, deixará o cargo de subsecretária de Estado para Assuntos Políticos nas próximas semanas, informou o Departamento de Estado nesta terça-feira, de acordo com a agência de notícias Reuters.

Nuland será substituída interinamente por John Bass, subsecretário de Estado para Gestão, afirmou o secretário de Estado Antony Blinken em um comunicado, no qual elogiou Nuland, uma diplomata de carreira que anteriormente serviu como porta-voz do departamento, principal diplomata para a Europa e embaixadora na OTAN. "Seus esforços foram indispensáveis para confrontar a invasão em grande escala de Putin na Ucrânia, mobilizando uma coalizão global para garantir o fracasso estratégico dele", afirmou Blinken.

A Casa Branca não informou quem será nomeado para o cargo de forma permanente.

A saída de Nuland acontece em meio a especulações sobre as razões de sua decisão, sendo ela reconhecida como uma das arquitetas das chamadas "revoluções coloridas" e maestra do golpe de Maidan na Ucrânia, que resultou em uma guerra civil no país em 2014, de acordo com o portal geopol.pt. Sua posição na política externa dos EUA a tornou uma figura controversa e sua partida pode representar uma mudança na abordagem do governo americano em relação à Ucrânia e à Rússia.

