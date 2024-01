“Nunca senti tanta vergonha de ser israelense”, diz integrante do conselho editorial do Haaretz (vídeo)

Apoie o 247

247 - Gideon Levy, membro do conselho editorial do principal jornal israelense, Haaretz, manifestou seu rechaço aos ataques do governo israelense contra o povo palestino.

"Dentro da próxima hora, quatro crianças palestinas serão mortas em Gaza. A cada 15 minutos, uma criança palestina é morta em Gaza. Nesta hora pelos menos 10 palestinos serão mortos em Gaza. Pelos menos 20, 30 ou 40 vão perder a sua casa para empre", destacou o jornalista e escritor judeu.

"Temos que enfrentar isso emocionalmente antes de qualquer outra coisa. Porque todas as análises políticas, apreciações e questões jurídicas são muito importantes, mas temos que lembrar que no momento que estamos aqui uma catástrofe está ocorrendo. E sinto que nunca senti tanta vergonha de ser israelense. Eu sinto que nunca foi tão legitimado matar crianças aos milhares, matar adultos em dezenas de milhares", acrescentou.

pic.twitter.com/hx6cNa1B8s





