NYT: Israel diz aos EUA que matou oficial iraniano da Guarda Revolucionária

247 - Segundo o jornal americano The New York Times, Israel informou aos Estados Unidos que estava por trás do assassinato de um membro sênior da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Sayad Khodayee foi morto por disparos efetuados por dois homens que dirigiam uma motocicleta, no último domingo.

Seu funeral atraiu milhares de pessoas. Muitas delas protestavam e gritavam: "morte a Israel". O coronel foi enterrado ao lado do general de Qasem Soleimani, que foi morto em janeiro de 2020 em um ataque aéreo americano.

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, prometeu vingança.

O assassinato foi pensado como um aviso ao Irã para interromper as operações de um grupo dentro da Força Quds conhecido como Unidade 840, de acordo com o oficial de inteligência ouvido pelo NYT. A Unidade 840 seria responsável por sequestros de oficiais israelenses.

Além disso, Israel se opõe ao acordo nuclear e alguns analistas iranianos próximos ao governo disseram que o ataque visa atrapalhar as negociações nucleares, que estão em um ponto delicado.

