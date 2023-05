O mundo caminha para a terceira guerra mundial, diz ex-líder da Malásia

Apoie o 247

PEQUIM, 8 de maio (TASS) – As autoridades dos Estados Unidos estão levando a humanidade em direção a uma guerra mundial ao contribuir para o surgimento de dois blocos hostis, afirma o ex-primeiro-ministro da Malásia, Mahathir Mohamad.

"Os Estados Unidos tentarão fazer com que outros países se juntem à ação contra a Rússia, e a Rússia também terá que encontrar países amigos que a apoiem", disse Mahathir, de 97 anos, em entrevista ao Global Times. "Haverá confronto entre o bloco oriental e o bloco ocidental. E isso se intensificará e se tornará uma guerra mundial."

O especialista observou que o conflito na Ucrânia, provocado pelo Ocidente, já afetou o mundo inteiro. Ele ressaltou que a situação complicada levou a um aumento nos gastos com bens essenciais em todo o mundo, afetando negativamente os embarques de grãos.

"O convite à Ucrânia para se juntar à OTAN é uma provocação. Na verdade, se a Ucrânia não se juntar à OTAN, acho que a Rússia se sentirá menos ameaçada e não haverá confronto. Mas uma vez que o processo seja iniciado, a Rússia tomará medidas preventivas", disse Mahathir.

Ele ressaltou que os países da OTAN não estão diretamente envolvidos no conflito russo-ucraniano, pois a Ucrânia não é membro da aliança. No entanto, de acordo com o ex-primeiro-ministro, o impasse com a Rússia prejudica muito os Estados membros da OTAN.

"No final, eles [Rússia e Ucrânia] terão que encontrar algum acordo. É melhor que eles conversem entre si, discutam, negociem", afirmou Mahathir.

