O principal órgão consultivo político da China inicia sessão anual

247 - Xi Jinping e outros líderes chineses participaram nesta quinta-feira (4), da reunião de abertura da quarta sessão do 13º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), realizada no Grande Palácio do Povo.

Wang Yang, presidente do Comitê Nacional da CCPPC, apresentou um relatório de trabalho do Comitê Permanente do Comitê Nacional da CCPPC, informa o Diário do Povo.

A CCPPC é formada por membros e não membros do Partido Comunista, por outros partidos e organizações sociais. A entidade debate as principais diretrizes políticas, econômicas e sociais do país. As reuniões anuais da CCPPC coincidem com as plenárias da Assembleia Nacional Popular (Poder Legislativo), também chamada de Congresso do Povo.

Neste ano, as duas sessões se realizam sob o impacto da grande vitória do país na erradicação da pobreza absoluta.

