Observadores da ONU constatam ferimentos a bala nas vítimas do massacre durante entrega de ajuda humanitária em Gaza

247 - Observadores da Organização das Nações Unidas (ONU) visitaram o Hospital al-Shifa, na Cidade de Gaza, para avaliar o estado dos feridos após o massacre de quinta-feira (29) envolvendo um comboio de ajuda humanitária. As conclusões preliminares apontam para muitas das 200 pessoas ainda internadas sofrendo de ferimentos a bala.

Segundo relatos do Ministério da Saúde de Gaza, pelo menos 112 pessoas perderam a vida, enquanto outras 760 ficaram feridas. Autoridades palestinas responsabilizam Israel por ter disparado contra a multidão. As Forças Armadas de Israel negaram as acusações.

Chefe do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (Ocha), Giorgios Petropoulos relatou à BBC que a maioria dos pacientes na sala de emergência do Hospital al-Shifa foi vítima do incidente com o comboio. Ele destacou que muitos desses pacientes apresentavam ferimentos a bala, atingidos tanto na parte superior quanto na inferior do corpo. A situação se agrava com relatos de pacientes que foram pisoteados ou caíram durante o tumulto. Mohamed Salha, gerente interino do Hospital Al-Awda, confirmou que dos 176 feridos tratados na instituição, a maioria apresentava ferimentos a bala. Salha acrescentou que outros pacientes foram admitidos com fraturas nos membros.

