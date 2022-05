"Ocidente vai acabar com nada", diz Trump sobre guerra na Ucrânia

Ex-presidente dos EUA ofereceu sua solução para acabar com a guerra na Ucrânia: forçar o preço da energia a cair, enfraquecendo as receitas da Rússia edit

Sputnik Brasil - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse que a situação da Ucrânia pode se deteriorar ainda mais. Ele também pediu uma queda nos preços da energia, o que, segundo ele, supostamente ajudaria a enfraquecer a Rússia.

As falas de Trump foram dadas a seus apoiadores em um comício deste sábado, 28, no estado de Wyoming.

"Vocês [Ocidente] vão acabar sem nada, todo o país [Ucrânia] está sendo obliterado. Você pode acabar com uma Terceira Guerra Mundial por causa da estupidez do que estamos dizendo e do que estamos fazendo", disse ele, referindo-se à postura adotada pelo governo de Joe Biden quanto ao total endosso e ajuda militar bilionária destinada à Ucrânia.

Trump afirmou que a operação militar especial da Rússia na Ucrânia está sendo alimentada pelo dinheiro que o país recebe com a venda de recursos energéticos.

"O rublo está em alta porque eles estão recebendo muito dinheiro. É preciso parar o conflito, baixar o preço do petróleo, baixar o preço da energia", disse.

Ele alegou que, sob seu governo, tudo foi feito para alcançar a independência energética dos EUA e se ele tivesse permanecido no cargo, os Estados Unidos teriam superado a Rússia e a Arábia Saudita juntas em termos de produção de petróleo, sem a necessidade de recorrer à ajuda da Venezuela.

O ex-presidente lembrou ainda que, enquanto esteve no cargo, nem Moscou, nem Pequim realizaram qualquer ação militar.

"Sob [ex-presidente George W.] Bush eles perderam a Geórgia, e depois sob [ex-presidente Barack] Obama eles perderam a Crimeia e sob [presidente dos EUA Joe] Biden eles perderam tudo. E sob Trump eles não perderam nada. A mesma coisa com a China", declarou.

Ele alegou que, enquanto estava no cargo, teria dito ao presidente russo Vladimir Putin e ao líder chinês Xi Jinping que os Estados Unidos iriam "atingi-lo com muita força" se Moscou ou Pequim lançassem qualquer ofensiva militar.

"Não tenho certeza se eles acreditaram em mim... Se eles acreditaram em mim 5%, isso foi o suficiente", disse Trump.

A Rússia lançou sua operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro, depois que as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk (RPD e RPL) pediram ajuda para se defenderem das provocações ucranianas.

A Rússia disse que o objetivo de sua operação especial é "desmilitarizar e desnazificar" a Ucrânia. Em resposta à operação da Rússia, os países ocidentais lançaram uma ampla campanha de sanções contra Moscou e forneceram armas para a Ucrânia.

