ONU decide hoje sobre suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos

ICL

247 - A Assembleia-Geral das Nações Unidas vai votar nesta quinta-feira (7), uma moção apresentada pelos Estados Unidos para suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos. As alegações principais são a invasão da Ucrânia e os supostos crimes cometidos contra civis na cidade de Bucha, nas proximidades da capital ucraniana, Kiev.

A proposta apresentada pelos Estados Unidos, “em estreita coordenação com a Ucrânia e com outros Estados-membros e parceiros da ONU”, pede que a Rússia seja suspensa do Conselho de Direitos Humanos devido aos testemunhos de “violações e abusos flagrantes e sistemáticos dos direitos humanos” pelas forças russas na Ucrânia”.

O projeto de resolução fala em “graves preocupações sobre a crise humanitária e sobre os direitos humanos na Ucrânia”. A Rússia desmente ter como alvo a população civil.

A diplomacia russa avisou que um voto favorável a essa proposta de resolução seria interpretado como um ato hostil, com consequências para as relações bilaterais.

Para que a Rússia seja suspensa do Conselho de Direitos Humanos, a proposta deverá ter o voto favorável de uma maioria de dois terços dos países presentes, sendo que a ONU irá convidar a votar os 193 membros da Assembleia-Geral.

O Conselho de Direitos Humanos, criado em 2006, é composto por 47 Estados-membros, eleitos pela Assembleia-Geral das Nações Unidas. Tanto a Ucrânia como a Rússia são actualmente membros do Conselho, sendo que o mandato russo expira em 2023.

