ONU: número de civis mortos na Ucrânia é de pelo menos 102, mas deve ser maior

A ONU teme que o número real seja "consideravelmente maior", segundo Michelle Bachelet: "maioria foi morta por armas explosivas com ampla área de impacto"

Reuters - Pelo menos 102 civis na Ucrânia foram mortos desde que a Rússia lançou sua invasão na quinta-feira passada, com mais 304 feridos, mas teme-se que o número real seja "consideravelmente maior", disse a chefe de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, nesta segunda-feira (28).

Bachelet, dirigindo-se à sessão de abertura do Conselho de Direitos Humanos em Genebra, disse: "a maioria desses civis foi morta por armas explosivas com uma ampla área de impacto, incluindo bombardeios de artilharia pesada e sistemas de foguetes multi-lançamento e ataques aéreos. O verdadeiro os números são, temo, consideravelmente mais altos."

Cerca de 422.000 ucranianos fugiram de sua terra natal, com muitos outros deslocados dentro do país, disse ela ao fórum de Genebra, que anteriormente concordou em realizar um debate urgente sobre a Ucrânia no final desta semana.

