Oriente Médio saúda o papel da China como construtora da paz e se afasta da hegemonia dos EUA

Os contatos da Arábia Saudita com o Irã em Pequim mostram que a China é uma construtora da paz e suas políticas estão mais alinhadas com os interesses dos países do Oriente Médio.

247 - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, e seu homólogo saudita, o príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, se reuniram em Pequim na quinta-feira (6). O encontro marca o primeiro contato oficial entre os diplomatas mais graduados dos dois países em mais de sete anos.

A decisão de ambos os países de voltar a conversar em Pequim é uma continuação do acordo alcançado na capital chinesa em 10 de março para restabelecer relações diplomáticas e reabrir embaixadas. É um sinal positivo de que os dois países estão caminhando para uma maior reconciliação de um relacionamento que já quebrou o gelo.

Liu Zhongmin, professor do Instituto de Estudos do Oriente Médio da Universidade de Estudos Internacionais de Xangai, disse ao Global Times que a reunião em Pequim também envia um sinal de que a China continuará a desempenhar um papel fundamental na promoção da paz no Oriente Médio no futuro. A construção da confiança entre a Arábia Saudita e o Irã não acontecerá da noite para o dia. Nesse processo, a China, como país que pode contribuir significativamente para a retomada das relações diplomáticas entre os dois gigantes do Oriente Mèdio, pode precisar continuar desempenhando um papel de mediador e facilitador.

"A Arábia Saudita e o Irã estão dispostos a confiar na China principalmente por causa da imagem positiva da China na comunidade internacional, inclusive no Oriente Médio. Por exemplo, as políticas da China estão mais de acordo com os interesses dos países do Oriente Médio, enquanto os EUA tendem a promover unilateralismo e hegemonia, impondo seus próprios valores na região", disse Tian Wenlin, pesquisador do Instituto de Relações Internacionais Contemporâneas da China.

Tanto a Arábia Saudita quanto o Irã estão cientes, por seu envolvimento de longo prazo com os EUA, de que Washington não é confiável. Washington é bom em usar conflitos e disputas no Oriente Médio, especialmente entre a Arábia Saudita e o Irã, para criar o caos regional e mostrar sua influência na região.

Portanto, os EUA provocando problemas, criando conflitos e causando danos históricos às relações diplomáticas entre a Arábia Saudita e o Irã tornam impossível para os dois países confiar nos EUA.

Em comparação, as políticas externas da China em relação à Arábia Saudita, Irã e Oriente Médio como um todo adotam uma postura justa e objetiva e buscam sempre amenizar as disputas e promover a reconciliação entre os países da região.

A China está disposta a atuar como coordenadora na resolução de conflitos no Oriente Médio. A postura equilibrada, justa e objetiva da China, bem como seu envolvimento anterior com a Arábia Saudita e o Irã, criaram uma profunda confiança entre a China e os dois países. Isso é diferente da maneira como os EUA lidam com essas questões.

As ações e a atitude desdenhosa dos EUA fizeram com que mais países do Oriente Médio vissem as verdadeiras cores dos EUA. A Arábia Saudita costumava ser um parceiro de segurança confiável para os EUA, mas nos últimos anos o relacionamento saudita-americano tornou-se cada vez mais tenso. De acordo com o recente relatório do Wall Street Journal, o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman disse a aliados no final do ano passado que não estava mais interessado em agradar os EUA.

Nos últimos anos, a relação entre os EUA e a Arábia Saudita passou por mudanças discretamente. A autonomia da Arábia Saudita está aumentando ainda mais, e o país está adotando uma estratégia econômica sem dependência dos EUA. Também não é mais politicamente obediente aos EUA. Naturalmente, a Arábia Saudita está agora aumentando seus investimentos na China e buscando a mediação da China nas relações com o Irã.

A OPEP+ anunciou recentemente cortes na produção de petróleo, o que é inconsistente com o que os EUA esperam, observou Tian.

O clima de ressentimento em relação aos EUA no Oriente Médio é generalizado, não apenas na Arábia Saudita, já que o envolvimento dos EUA na região é visto como impulsionado principalmente pelo desejo de se apoderar dos recursos petrolíferos. Para os EUA, com quem se alinhar e de quem se afastar é algo que deve ser enquadrado pelos interesses estratégicos definidos pelos EUA. Mas o fato é que ninguém quer ser o peão dos EUA para sempre.

Washington quer transformar a região em um campo de batalha para a competição geopolítica de grandes potências, à qual a maioria dos países do Oriente Médio resiste. Washington precisa entender que os assuntos regionais devem ser e serão decididos pelos países relevantes do Oriente Médio.

Os EUA ainda vivem sob a ilusão da hegemonia. No entanto, como todos sabem, o mundo mudou.

