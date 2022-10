Os EUA suspenderam qualquer cooperação com a Rússia, diz embaixador

Anatoly Antonov diz que ninguém nos EUA fala de estabilização das relações com a Rússia edit

Apoie o 247

ICL

TASS - Os Estados Unidos interromperam qualquer área de cooperação com a Rússia e Washington não fala em estabilizar as relações com Moscou, disse o embaixador nos EUA, Anatoly Antonov, em entrevista ao Canal Um da Rússia nesta quarta-feira (5).

"Ninguém em Washington está falando agora sobre como estabilizar e desenvolver as relações bilaterais. Aqui a Rússia definitivamente adquiriu o status de um adversário, um desses monstros que devem ser destruídos", disse ele. "Atualmente, todas as áreas de cooperação estão congeladas."

Antonov disse, porém, que Washington não vai romper relações diplomáticas com Moscou, acrescentando que um novo embaixador dos EUA na Rússia provavelmente será nomeado em um futuro próximo.

"Os americanos argumentam no nível político que é inconveniente romper completamente as relações diplomáticas e acham necessário ter seus representantes em Moscou. A propósito, foi anunciado recentemente que a nomeação de um novo embaixador em Moscou pode ser esperada em breve”, disse.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.