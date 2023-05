Otan abrirá escritório no Japão para permitir consultas sobre região do Indo-Pacífico, diz jornal

O escritório permitirá discussões com os parceiros de segurança da Otan, como Coréia do Sul, Austrália e Nova Zelândia, tendo em mente os desafios geopolíticos da China e da Rússia edit

Apoie o 247

Google News

(Reuters) - A Otan planeja abrir um escritório de ligação no Japão, o primeiro na Ásia, para facilitar as consultas na região, informou o jornal Nikkei Asia nesta quarta-feira, citando autoridades japonesas e da Otan.

O escritório permitirá discussões com os parceiros de segurança da Otan, como Coréia do Sul, Austrália e Nova Zelândia, tendo em mente os desafios geopolíticos da China e da Rússia, informou o veículo de comunicação.

Questionado sobre a reportagem, a porta-voz da Otan Oana Lungescu disse que a aliança não entraria em detalhes sobre as deliberações em andamento dos aliados da Otan.

"A Otan tem escritórios e acordos de ligação com várias organizações internacionais e países parceiros, e os aliados avaliam regularmente esses acordos de ligação para garantir que atendam melhor às necessidades da Otan e de nossos parceiros", disse.

Lungescu disse que a Otan tem uma parceria estreita com o Japão, que continua a crescer.

"A cooperação prática inclui uma ampla gama de áreas, incluindo defesa cibernética, segurança marítima, assistência humanitária e alívio de desastres, não proliferação, ciência e tecnologia e segurança humana", disse ela.

Os porta-vozes do Ministério das Relações Exteriores do Japão não estavam disponíveis para comentar. Esta quarta-feira é feriado no Japão.

A reportagem do Nikkei Asia disse que o escritório proposto deve ser inaugurado no próximo ano em Tóquio, mas detalhes como se o Japão forneceria o espaço ou a Otan o financiaria estavam em negociação.

(Reportagem de Satoshi Sugiyama, Sabine Siebold e Andrew Gray)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.