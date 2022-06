Apoie o 247

RT - O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse no domingo que a aliança liderada pelos EUA visa fortalecer a posição da Ucrânia na mesa de negociações, mas acrescentou que qualquer acordo de paz envolveria compromissos, inclusive de território.



Stoltenberg falou no Kultaranta Talks na Finlândia, após uma reunião com o presidente finlandês, Sauli Niinisto. Enquanto o chefe da Otan disse que o Ocidente estava disposto a “pagar um preço” para fortalecer os militares ucranianos, Kiev terá que fazer algumas concessões territoriais a Moscou para acabar com o conflito atual.



“A paz é possível”, disse ele. “A única questão é que preço você está disposto a pagar pela paz? Quanto território, quanta independência, quanta soberania... você está disposto a sacrificar pela paz?”.



Stoltenberg não sugeriu que termos a Ucrânia deveria aceitar, dizendo que “é para aqueles que estão pagando o preço mais alto fazerem esse julgamento”, enquanto a Otan e o Ocidente continuam fornecendo armas aos ucranianos para “fortalecer sua mão” quando um acordo for finalmente negociado.

O secretário-geral não endossou diretamente a cessão do território ucraniano, mas citou o exemplo da Finlândia, que cedeu a Carélia à União Soviética como parte de um acordo de paz durante a Segunda Guerra Mundial. Stoltenberg descreveu o acordo finlandês-soviético como “uma das razões pelas quais a Finlândia conseguiu sair da Segunda Guerra Mundial como uma nação independente e soberana”.



A declaração de Stoltenberg ocorre em meio a um sentimento crescente de que a Ucrânia poderá em breve ser pressionada a um acordo de paz por seus apoiadores ocidentais. Enquanto autoridades americanas e britânicas insistem publicamente que a Ucrânia “pode vencer” sua guerra com a Rússia, um relatório recente da CNN sugere que autoridades em Washington, Londres e Bruxelas estão se reunindo sem seus colegas ucranianos em um esforço para planejar um cessar-fogo e um acordo de paz.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também afirmou que partidos estrangeiros não identificados estão tentando “nos pressionar um pouco” em direção a um acordo, à medida que o público dos países que apoiam a Ucrânia fica “cansado da guerra”.



O presidente francês, Emmanuel Macron, negou publicamente ter pedido a Zelensky que cedesse algum território em troca do fim das hostilidades, como o ex-secretário de Estado dos EUA Henry Kissinger sugeriu no mês passado que ele deveria fazer.

Kissinger propôs em maio que a Ucrânia aceitasse um retorno ao “status quo ante”, o que significa que abriria mão de suas reivindicações territoriais à Crimeia e concederia autonomia às Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk. A Crimeia faz parte da Rússia desde 2014, enquanto Moscou reconheceu a independência das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk vários dias antes de sua operação militar começar em fevereiro.



Zelensky mudou de posição várias vezes sobre um possível acordo de paz, com o presidente expressando periodicamente interesse em negociar um acordo com a Rússia, apenas para seus funcionários, o Departamento de Estado dos EUA, ou o próprio Zelensky, expressarem o sentimento oposto pouco depois. Depois de anunciar sua disposição de entrar em negociações no final do mês passado, Zelensky vários dias depois disse a seus cidadãos que “não haverá alternativa às nossas bandeiras ucranianas” voando sobre as repúblicas de Donbass.



“Entendemos que é muito difícil para a Ucrânia, depois de toda essa luta, desistir de suas terras”, disse Niinisto durante a discussão com Stoltenberg no domingo. “Mas ver que a Rússia perderia todas as suas participações não é previsível neste momento. Obter a paz é absolutamente difícil”.

