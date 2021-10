Padre acusado de estupro de adolescente é absolvido no Vaticano

Os abusos teriam começado em 2007, no pré-seminário São Pio X, quando o abusador e a vítima eram adolescentes, com 14 e 13 anos respectivamente, e se repetiram por cinco anos, até 2012. Segundo os juízes "eles foram absolvidos de alguns crimes, que não poderiam ser punidos por outros e que outros foram prescritos" edit

247 - O Tribunal Penal do Vaticano absolveu nesta quarta-feira (6) o padre italiano Gabriele Martinelli, de 29 anos, julgado em primeira instância pelo suposto estupro de um menor, um ano mais jovem, quando os dois viviam em um pré-seminário na Cidade do Vaticano. O padre Enrico Radice, de 72 anos, processado por ter protegido Martinelli quando era reitor da entidade onde ocorreram as violações, também foi absolvido. Informou o UOL.

De acordo com a reportagem, Martinelli poderia pegar até seis anos por estupro e o padre Radice quatro anos de reclusão por cumplicidade, segundo pedido da Promotoria em julho deste ano.

No breve veredicto, o tribunal decidiu que eles foram absolvidos de alguns crimes, que não poderiam ser punidos por outros e que outros foram prescritos.

Os abusos teriam começado em 2007, no pré-seminário São Pio X, quando ambos — Martinelli e o menor de idade — eram adolescentes, com 14 e 13 anos respectivamente, e se repetiram por cinco anos, até 2012, até que Martinelli completou 19 anos.

Atualmente, Martinelli trabalha em um centro para idosos na cidade de Como (norte da Itália), desde 2017, quando foi ordenado sacerdote.

