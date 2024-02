“Palavras, duras que sejam, às vezes precisam ser ditas”, diz Uchôa sobre fala de Lula contra Israel

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Jurista e professor de Direito Internacional Público da Unifor (Universidade de Fortaleza), Marcelo Uchôa disse que os pedidos de impeachment do presidente Lula (PT) por parlamentares da extrema direita por conta da fala do presidente sobre o genocídio palestino por Israel, são fruto de uma “oposição desqualificada, que brevemente terá que engolir tal requerimento".

Por Marcelo Uchôa em seu X - Sobre o pedido de impeachment: - Não houve crime de responsabilidade. O presidente responde pelas relações internacionais do país. Palavras, duras que sejam, às vezes precisam ser ditas. Foi o caso.

continua após o anúncio

- É zero a possibilidade de se construir política e juridicamente um clima de instabilidade no Brasil quando o pais ainda tenta superar os traumas de uma tentativa de golpe de Estado.

- É fruto de uma oposição desqualificada, que brevemente terá que engolir tal requerimento, ao atestar as consequências positivas internacionais da fala do presidente.

continua após o anúncio

- A mídia corporativa não assumirá, mas, no fundo, sentirá vergonha de sua viralatice, quando também perceber que pisou na bola ao minimizar a força política de um presidente, que mais que uma liderança local é um estadista global.

- Nações e humanistas no mundo inteiro solidarizam-se e agradecem ao presidente Lula por seu senso humanitário e sua coragem de denunciar e tentar dar fim a um massacre injustificado de civis indefesos, em especial, de mulheres e crianças.

continua após o anúncio

Sobre o pedido de impeachment:

- Não houve crime de responsabilidade. O presidente responde pelas relações internacionais do país. Palavras, duras que sejam, às vezes precisam ser ditas. Foi o caso.

- É zero a possibilidade de se construir política e juridicamente um clima de… — Marcelo Uchôa (@MarceloUchoa_) February 20, 2024





continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: