Papa Francisco diz estar pronto para encontro com Putin em Moscou

ROMA, TASS – O Papa Francisco expressou disposição para ir a Moscou para se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, a fim de discutir o acordo na Ucrânia.

"Depois de 20 dias de guerra, pedi ao cardeal [Pietro] Parolin que passasse uma mensagem a Putin de que estava pronto para ir a Moscou", disse ele em entrevista ao Corriere della Sera publicada na terça-feira. "Ainda não recebemos uma resposta e continuamos insistindo, embora esteja preocupado que Putin não possa e não realizará esta reunião atualmente", acrescentou o papa.

O Papa Francisco disse que "ainda não irá a Kiev". "Enviei o cardeal Michael Czerny e o cardeal Konrad Krajewski, que foram lá pela quarta vez. No entanto, sinto que não devo ir. Primeiro, preciso ir a Moscou, primeiro preciso me encontrar com Putin", explicou.

O Papa acrescentou que seu encontro com o Patriarca Kirill de Moscou e Toda a Rússia deveria ser realizado "em Jerusalém em 14 de junho". Como ele disse anteriormente, os diplomatas do Vaticano entenderam que “uma reunião neste momento pode levar a uma grande confusão”. Dito isto, o Papa descreveu as suas relações com o Patriarca russo como "muito boas".

