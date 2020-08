Papa Francisco pede que a vacina contra Covid-19 seja para todos

247 - "Precisamos curar um vírus maior, o da injustiça social", disse o Papa Francisco em sua conta no Twitter.

O papa Francisco afirmou nesta quarta-feira (19), que a humanidade não precisa apenas de "uma cura" para o vírus que causa a atual pandemia global, mas também se curar "da injustiça social", destacando que os pobres devem ser priorizados quando houver uma vacina contra a Covid-19, informa a Telesul.

Por meio de sua conta oficial no Twitter, o sumo pontífice destacou que a resposta à atual pandemia deve ser dual, encontrando uma cura não só para as pessoas infectadas, mas também para o mal da injustiça social.

"A resposta à pandemia é dupla: precisamos encontrar uma cura para um vírus pequeno, mas terrível, que colocou o mundo inteiro de joelhos, e devemos curar um vírus maior, o da injustiça social", disse o papa Francisco.

Em sua mensagem semanal postada no site do Vaticano, o papa também descreveu como "triste" priorizar apenas os ricos quando a vacina contra a Covid-19 for descoberta e os mais necessitados do planeta forem excluídos.

“Seria triste se, na vacina da Covid-19, fosse dada prioridade aos mais ricos. Seria triste se esta vacina se tornasse propriedade de uma nação ou de outra e não fosse universal e para todos”, disse ele.

Não é a primeira vez em várias semanas que a Santa Sé emite mensagens exortando os governos do mundo a promover o acesso universal a uma possível vacina contra o coronavírus.

