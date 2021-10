Para conter avanço da Covid-19, Moscou volta a adotar o lockdown

Medida sanitária irá do dia 28 de outubro até 7 de novembro edit

247 - O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, anunciou que a capital da Rússia voltará a ter uma quarentena total para conter o avanço da Covid-19. Durante o período de vigência da medida sanitária, que irá do dia 28 de outubro até o 7 de novembro, apenas farmácias e supermercados deverão permanecer abertos.

Nesta semana, o presidente russo, Vladimir Putin, decretou feriado em todo o país entre 30 de outubro a 7 de novembro. A quarentena em Moscou é a primeira desde julho do ano passado.

De acordo com o jornal O Globo, as restrições também serão válidas serão aplicadas região mais ampla em torno de Moscou. A presidente da Câmara Alta do Parlamento russo, Valentina Matvienko, ressaltou que uma quarentena nacional seria desaconselhável.”Seria um enorme golpe para a economia e um golpe psicológico para os cidadãos. Não é necessário”, disse.

Nesta quinta-feira (21), A Rússia registrou 1.036 mortes relacionadas ao coronavírus e 36.339 novos casos de Covid-19, ambos os números representam um aumento no recorde diário registrados desde o início da pandemia no país.

