Parlamentar britânica é presa após admitir que viajou de trem com covid-19

247 - A parlamentar britânica Margaret Ferrier foi presa ontem depois de admitir que usou o transporte público enquanto estava sabidamente infectada com o novo coronavírus, informaram veículos de imprensa locais. A reportagem é do portal UOL.

Mesmo sabendo que estava infectada, a parlamentar ignorou o fato e resolveu viajar de trem em setembro de Londres a Glasgow, na Escócia.

Segundo o jornal The Guardian, a polícia metropolitana de Londres investigou o caso, mas concluiu que nenhum crime havia ocorrido de acordo com as leis em vigor naquele dia.

As autoridades inglesas, no entanto, levaram o caso à Escócia. Segundo veículos locais, a polícia informou que Ferrier foi acusada de "suposta conduta culposa e imprudente".

Após muita pressão social, ela foi suspensa do partido Partido Nacional Escocês.

