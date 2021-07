Partido Comunista da China abriu um novo caminho de defesa da paz e de desenvolvimento para o mundo

O Partido Comunista da China (PCCh) se preocupa com o futuro da humanidade e deseja avançar em conjunto com todas as forças progressistas do mundo, declarou o secretário-geral do PCCh, Xi Jinping edit

Rádio Internacional da China - O Partido Comunista da China (PCCh) se preocupa com o futuro da humanidade e deseja avançar em conjunto com todas as forças progressistas do mundo, declarou o secretário-geral do PCCh, Xi Jinping, ao discursar na comemoração do centenário do Partido. Ainda acrescentou que a China sempre trabalhou para salvaguardar a paz mundial, contribuir para o desenvolvimento global e preservar a ordem internacional.

Amar a paz é a virtude da nação chinesa que já tem sido transmitida há mais de 5 mil anos, também uma tradição fundamental do PCCh. Quando muitos ocidentais perguntaram por que o PCCh foi capaz de atrair incontáveis progressistas numa China coberta por fumaças de guerra, a canadense Isabel Crook, a qual testemunhou as tremendas mudanças da China, respondeu: porque o PCCh trouxe a paz.

Desde unir e liderar o povo chinês a lutar contra o fascismo japonês, para seguir o caminho do desenvolvimento pacífico após a fundação da República Popular, até propor a criação de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade, comunistas chineses de várias gerações têm lutado continuamente para salvaguardar a paz mundial. Na opinião do sul-coreano Woo Su-keun, presidente da Associação Global Coreia do Sul-China, a China entende a importância da paz e estabilidade melhor do que qualquer outro país, portanto, valorizando-as muito.

Desde a fundação em 1921, o PCCh tem sido um partido com grandes aspirações. Ele não apenas deseja uma vida boa ao povo chinês, mas também busca contribuir para a paz e o progresso da humanidade.

Como o segundo maior contribuinte da manutenção da paz da ONU, a China já enviou mais de 40 mil oficiais e soldados para missões de paz. Ao mesmo tempo, a China participa ativamente da resolução pacífica de questões regionais, propõe a implementação conjunta da iniciativa “Cinturão e Rota”, apoia o multilateralismo, entre outros. A China está injetando forças motrizes para a paz e o desenvolvimento do mundo com seus próprios esforços.

Após subir ao poder na China, o PCCh liderou o povo a construir e desenvolver seu país. Ele não seguiu o velho caminho de que “um país, ao se tornar poderoso, irá inevitavelmente buscar a hegemonia”, mas sim, abriu o caminho de benefícios recíprocos, que é uma importante contribuição para o progresso humano.

Os fatos e as práticas confirmam que o maior partido no poder do mundo, com mais de 95 milhões de membros, não é uma ameaça à paz mundial, mas sim a espinha dorsal para defendê-la. “Nunca busque a hegemonia nem a expansão” é a promessa do PCCh tanto para o povo chinês quanto para o resto do mundo.

