Pedro Sánchez, da Espanha, parabeniza Lula: 'seu sucesso é o do povo brasileiro'

247 - O presidente da Espanha, Pedro Sánchez, parabenizou o ex-presidente Lula (PT) pela vitória eleitoral neste domingo, 30. “Brasil decidiu apostar no progresso e na esperança”, escreveu nas redes sociais.

“Parabéns, Lula, pela tua vitória nestas eleições em que o Brasil decidiu apostar no progresso e na esperança. Trabalhemos juntos pela justiça social, igualdade e contra as mudanças climáticas. O seu sucesso será o sucesso do povo brasileiro. Parabéns, Lula!”, escreveu.

Enhorabuena, @LulaOficial, por tu victoria en estas elecciones en las que Brasil ha decidido apostar por el progreso y la esperanza.



Trabajemos juntos por la justicia social, la igualdad y contra el cambio climático.



Tus éxitos serán los del pueblo brasileño.



¡Parabéns, Lula! https://t.co/SWp3mmhGnX October 30, 2022

