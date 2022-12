Pela primeira vez, Joe Biden afirma estar disposto a discutir o fim da guerra com Vladimir Putin

"Estou preparado para falar com Putin se de fato houver interesse dele em decidir que está procurando uma maneira de acabar com a guerra", afirmou o presidente norte-americano edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou pela primeira vez em público que está disposto a conversar diretamente com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia, iniciada há nove meses. O governo norte-americano ajudou os ucranianos com US$ 20 bilhões (R$ 104 bilhões) em equipamentos militares, fora a assistência humanitária. A Rússia é contra a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), liderada pelos EUA.

"Estou preparado para falar com Putin se de fato houver interesse dele em decidir que está procurando uma maneira de acabar com a guerra. Ele ainda não fez isso", afirmou Biden em coletiva de imprensa na Casa Branca com o presidente da França, Emmanuel Macron. As declarações foram publicadas nesta quinta-feira (1) pelo jornal Folha de S.Paulo.

O presidente norte-americano disse não ter "planos imediatos de contactar Putin" e que só o fará após consultas aos aliados da Otan.

O político francês também comentou sobre a guerra. "Nós nunca iremos pedir que os ucranianos façam um acordo que não seria aceitável a eles. Eles são tão corajosos, e eles defendem precisamente as suas vidas, as nações e nossos princípios", afirmou.

