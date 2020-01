Pelo menos 28 pessoas morrem em ataque aéreo em Trípoli, na Líbia

Sputnik - Um ataque aéreo contra uma escola militar na capital da Líbia, Trípoli, deixou pelo menos 28 pessoas mortas e dezenas de feridos neste sábado (4), segundo uma fonte governamental.

"Um ataque aéreo em uma escola militar de Trípoli matou 28 cadetes e feriu outras dezenas", disse Amin al-Hashemi, porta-voz do Ministério da Saúde do Governo de Acordo Nacional (GNA), sediado em Tripoli e reconhecido pela ONU.

No momento do bombardeio os cadetes estavam reunidos para um desfile antes de seguirem para os dormitórios. A escola fica numa área residencial da capital líbia.

A pasta da Saúde pediu para moradores de Trípoli doarem sangue para os feridos em hospitais e bancos de sangue. Até o momento, nenhum grupo assumiu a autoria da ação.

A Líbia está dividida entre dois governos rivais desde 2011, quando o líder Muammar Kadhafi foi deposto e assassinado. Após sua queda, o país passou a ser controlado, ao leste, pelo marechal Khalifa Haftar, e ao oeste, pelo GNA.

Marechal mobilização contra presença estrangeira na Líbia

Na quinta-feira (2), o parlamento turco aprovou o envio de tropas para ajudar o Governo de Acordo Nacional, que vem sofrendo um forte cerco das forças de Haftar desde abril, principalmente na região sul.

Após a decisão da Turquia, Haftar pediu uma mobilização nacional contra a presença de tropas estrangeiras na Líbia.