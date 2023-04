Peng Liyuan reúne-se com primeira dama brasileira

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Peng Liyuan, esposa do presidente chinês Xi Jinping, reuniu-se com Rosângela Lula da Silva, esposa do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, em Beijing na sexta-feira (14).

Peng Liyuan disse que é um grande prazer encontrar-se com Rosângela, que acompanha Lula em sua visita de Estado à China, na primavera. Apesar da distância geográfica entre a China e o Brasil, os dois povos compartilham o mesmo coração e desfrutam de coloridos intercâmbios e cooperação culturais.

Ela apresentou a Rosângela a história, a cultura e várias características locais encantadoras da China e espera que a visita de Lula e Rosângela seja agradável e frutífera, e desejou uma amizade duradoura e forte entre os dois países.

Rosângela agradeceu a Xi Jinping e Peng Liyuan sua hospitalidade, dizendo que, embora esta seja sua primeira viagem à China, ela já sentiu que a China é um país com uma longa história e profunda cultura, bem como vitalidade moderna. Ela expressou a vontade de ter uma compreensão mais profunda da China e promover a cooperação amistosa entre os dois países.

