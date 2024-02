Petro diz que genocídio por Israel em Gaza "lembra o Holocausto" e suspende compra de armas

Apoie o 247

Sputnik Brasil - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou a suspensão dos contratos de armas com Israel em resposta à tragédia ocorrida durante a distribuição de ajuda em Gaza. >>> LEIA TAMBÉM: Sobe para 112 o número de palestinos mortos por Israel enquanto buscavam ajuda humanitária em Gaza

"Suplicando por comida, mais de 100 palestinos foram assassinados por Netanyahu. Isso é considerado genocídio e evoca lembranças do Holocausto, mesmo que as potências mundiais relutem em reconhecê-lo. O mundo precisa condenar [o primeiro-ministro de Israel, Benjamin] Netanyahu. A Colômbia suspende todas as compras de armas de Israel", declarou o presidente colombiano.

Pidiendo comida, mas de 100 palestinos fueron asesinados por Netanyahu. Esto se llama genocidio y recuerda el Hocausto así a los poderes mundiales no les guste reconocerlo.



El mundo debe bloquear a Netanyahu. Colombia suspende toda compra de armas a Israel. https://t.co/o5aLu7DCA6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 29, 2024

As relações entre Colômbia e Israel já estavam tensas devido à posição de Bogotá em relação à situação na Faixa de Gaza. Em dezembro de 2023, Petro juntou-se a líderes internacionais pedindo uma mudança no governo israelense para abrir caminho para a paz no Oriente Médio. Além disso, Bogotá foi um dos países que apoiou o processo da África do Sul perante o Tribunal Internacional de Justiça, acusando o Estado israelense de "genocídio" devido à situação no enclave palestino.

