Por que o Sahel está dando as costas à França?

No início de outubro, os burkineses realizaram protestos perto da Embaixada da França em Ouagadougou e incendiaram barreiras do lado de fora do prédio edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Na quarta-feira, a Al-Qaeda* reivindicou a responsabilidade pelo terrível ataque de 26 de setembro em Burkina Faso. Ouagadougou está se esforçando para reforçar a segurança enquanto a nação e outros estados do Sahel estão pedindo aos militares franceses que deixem a região.

"[O Sahel] ainda está sob opressão de diferentes grupos terroristas como o Daesh* no Mali, Burkina Faso e Níger", disse o Dr. Mady Ibrahim Kante, professor da Faculdade de Ciências Administrativas e Políticas da Universidade de Ciências Jurídicas e Políticas de Bamako, Mali. "Também podemos ver esses grupos ativos em Benin, Togo ou mesmo na Costa do Marfim. A situação ainda é difícil em todos esses países. O Sahel ainda precisa de programas militares e de desenvolvimento (...) Ataques contra civis nessas áreas ainda continuam porque existem diferentes grupos terroristas presentes nesta zona".

O desdobramento da violência foi amplificado pela difícil situação na economia regional e a crise alimentar, causada por secas severas e outros problemas climáticos, bem como a interrupção global do fornecimento de grãos, de acordo com Evgenii Korendiasov, principal pesquisador do Centro de Estudos de Relações Russo-Africanas e Política Externa dos Estados Africanos, Instituto de Estudos Africanos da Academia Russa de Ciências (RAS), Embaixador da URSS/Rússia no Burkina Faso em 1987-1992 e Embaixador da Rússia na República do Mali em 1997-2001.

"Então, na África, a esse respeito, na África Ocidental em particular, as tensões estão aumentando porque estamos vendo uma redução nas importações de trigo e outros produtos alimentícios que os países da África Ocidental geralmente importam do exterior, inclusive da Rússia, Egito, e a França, é claro, e assim por diante", disse Korendiasov. "Então, agora, a situação alimentar nos países da África Ocidental é bastante complicada. Ainda mais porque as culturas locais não conseguiram dar o rendimento esperado devido ao agravamento dos fenômenos climáticos, enxames de gafanhotos e assim por diante."

Grupos terroristas locais e ramos do Estado Islâmico* estão explorando as dificuldades econômicas e questões alimentares nos países africanos e intensificando suas atividades no Mali, Burkina Faso, Senegal e Níger, segundo o ex-diplomata russo.

Fracasso da Operação Barkhane e Crescente Sentimento Anti-Francês no Sahel

Nove anos atrás, a França reforçou sua presença militar no Sahel para lutar contra o terrorismo jihadista e deter o avanço dos rebeldes tuaregues no Mali. O aumento da violência regional seguiu-se à invasão da Líbia pela OTAN e à derrubada de Muammar Gaddafi em 2011. Em agosto de 2014, os franceses expandiram sua presença na região iniciando a Operação Barkhane e mobilizando cerca de 5.000 soldados no Mali, Burkina Faso, Níger e Chade. No entanto, a iniciativa antiterrorista não conseguiu atingir seus objetivos, pois os jihadistas conseguiram tomar grandes áreas sob seu controle na região, segundo Kante.

"A França está no Sahel há mais de 8-9 anos", disse o acadêmico. "Mas ainda assim os terroristas continuam com suas atividades no Sahel (...) Os franceses não conseguiram atingir seus objetivos de lutar contra o grupo terrorista no Sahel e na África Ocidental."

Eventualmente, a insatisfação com o fracasso das forças francesas em deter a crescente violência entre militantes islâmicos afiliados à Al-Qaeda e ao Daesh começou a crescer no Sahel.

"Os franceses não têm sido muito ativos no apoio aos movimentos antiterroristas", disse Korendiasov. "Sua atividade diminuiu um pouco, e eles foram fortemente criticados pelas autoridades de Mali, Burkina Faso e Níger. Estes exigem um maior envolvimento do exército francês e uma ação mais decisiva do exército francês contra os grupos terroristas. Os franceses até agora se abstiveram disso. Pelo menos não estão se apressando em aumentar sua atividade, acreditando que os exércitos nacionais africanos devem aumentar sua participação."

Além disso, os franceses têm sua própria política em relação à população tuaregue, um grande grupo étnico berbere que habita principalmente o Saara em uma vasta área que se estende do extremo sudoeste da Líbia ao sul da Argélia, Níger, Mali e Burkina Faso, de acordo com o ex-diplomata. "Os franceses não querem exacerbar as relações com os tuaregues, nem estão com muita pressa. Não é do seu interesse", observou ele, acrescentando que isso gera mais críticas dos governos do Sahel.

"Além disso, a política francesa na África continua a ter uma marca neocolonial profunda, que, é claro, irritou os africanos e complicou suas relações com os franceses", observou Korendiasov.

O surgimento do sentimento anti-francês pode ser explicado por uma série de razões, de acordo com Sergey Eledinov, especialista em assuntos africanos com sede no Senegal. Em primeiro lugar, é a crise econômica global; segundo, o "sistema Françafrique" pós-colonial de Paris se desacreditou em grande parte e está atualmente em uma crise profunda, de acordo com o especialista sediado no Senegal.

"Desde sua criação na década de 1970, essa estrutura não foi reformada, não se adaptou às mudanças das condições", disse Eledinov. "E se considerarmos o sistema Francafrique como um mecanismo complexo de interação dos governos das ex-colônias com a metrópole, então a França é considerada responsável por aqueles que ela [uma vez governou]."

As operações militares iniciadas pela França não resolveram o dilema regional, porque exigem um programa de segurança abrangente e reformas governamentais e sociais há muito atrasadas nos estados africanos, segundo Eledinov. Ao mesmo tempo, o terrorismo internacional sempre explora as fraquezas e os conflitos entre o Estado e a sociedade, acrescentou.

Para complicar ainda mais as coisas, os franceses foram acusados ​​pelo governo do Mali de fazer o jogo dos extremistas e até de fornecer-lhes armas. Embora Eledinov tenha descartado o envolvimento das autoridades francesas no armamento de jihadistas, ele observou que certos casos de contrabando de armas podem ocorrer, seja por alguns militares franceses ou por meio de operações conduzidas pelos serviços especiais franceses. "Na verdade, o problema mais grave foi o envolvimento do contingente francês na criação de milícias pró-governo locais, que rapidamente se tornaram um lado independente e separado do conflito", observou o especialista senegalês.

Protestos antifranceses no Sahel

Enquanto isso, o sentimento anti-francês e a insatisfação com a Operação Barkhane de Paris se traduziram em protestos populares e na derrubada de governos incapazes de lidar com a ameaça terrorista.

Após o golpe de estado de 2020 no Mali, realizado pelo Comitê Nacional para a Salvação do Povo, liderado pelo coronel Assimi Goïta, as relações da nação com o presidente francês Emmanuel Macron começaram a se deteriorar, com este último anunciando unilateralmente a retirada das forças francesas em junho de 2021. No final de novembro de 2021, manifestantes nigerianos entraram em confronto com um comboio militar francês depois que ele cruzou a fronteira de Burkina Faso. Em 18 de setembro de 2022, os nigerianos voltaram às ruas. Eles carregavam cartazes dizendo "Exército francês criminoso - saia" e "O exército colonial de Barkhane deve ir" enquanto marchavam na capital do país, Niamey.

Enquanto isso, em julho de 2022, uma série de protestos antifranceses começou em Ouagadougou, Burkina Faso, sob os slogans "Não aos acordos de cooperação com a França" e "A França é imperialista, tirana, parasita, fora". A agitação continuou até agosto, enquanto no final de setembro o capitão do Exército Ibrahim Traore destituiu o líder militar de Burkina Faso, tenente-coronel Paul-Henri Damiba, no segundo golpe militar consecutivo. Anteriormente, Damiba liderou a derrubada do então presidente Kaboré em janeiro de 2022. Tanto Kaboré quanto Damiba foram removidos por sua incapacidade de impedir uma revolta armada de militantes islâmicos no país. No início de outubro, os burkineses realizaram protestos perto da Embaixada da França em Ouagadougou e incendiaram barreiras do lado de fora do prédio.

O papel da Rússia na África

Durante os recentes protestos, os nigerianos e burkinabe carregaram bandeiras russas. Esse fenômeno foi visto por alguns observadores como resultado de ações antiterroristas bem-sucedidas de instrutores militares russos no Mali e na República Centro-Africana (RCA), para onde foram convidados pelas autoridades dos países em 2021 e 2017, respectivamente.

"O Mali pediu à Rússia que ajudasse com o equipamento e o treinamento das tropas malianas", disse Kante. "A Rússia concordou em apoiar o Mali com essas coisas. Acho que quando o Mali conseguir essas coisas, veremos a diferença de 2019-2020. Porque as forças malianas se prepararam para lutar contra os terroristas no Mali. Quando olhamos para Burkina Faso, Burkina Faso está na mesma situação que o Mali em 2019 (…) É importante que as autoridades do Mali continuem a colaborar com a Rússia."

Burkina Faso e outros estados do Sahel também precisam de treinamento e equipamentos, mas os países ocidentais não atendem às suas necessidades, mobilizando suas próprias tropas para manter o controle sobre a região, segundo Kante. O acadêmico do Mali defende que os estados do Sahel precisam de diversificar as suas relações com os provedores de segurança e cooperar com os diferentes países em termos de assistência militar. "[Eles] dizem que fomos colonizados pela França, então temos que ouvir todas as coisas que a França diz. Não, isso não é verdade", enfatizou Kante.

Uma pesquisa realizada pela fundação política alemã Friedrich-Ebert-Stiftung em abril de 2022 indicou que 93,5% dos malianos estavam cientes da presença de instrutores militares russos no país, com nove em cada dez entrevistados (92%) acreditando que os russos ajudariam o Mali recuperar sua integridade territorial.

"O papel da Rússia na África está crescendo agora", disse Korendiasov. "Em primeiro lugar, eles são atraídos pela posição independente da Rússia na política externa. Muitos africanos vêem a Rússia como uma espécie de contrapeso à contínua pressão neocolonial da França, Grã-Bretanha e outros europeus e da União Europeia como um todo. E isso é por que o curso de política externa independente da Rússia, sua defesa dos princípios de soberania e sua forte oposição às ameaças terroristas no continente africano - tudo isso atrai a atenção e a simpatia dos africanos para a política externa da Federação Russa. As relações russo-africanas estão atualmente passando por uma fase de revitalização. Quanto aos países da África Ocidental, a Rússia está se concentrando no problema do combate às organizações terroristas."

O ex-diplomata elaborou que a Rússia está oferecendo ampla cooperação de segurança nacional para fortalecer as capacidades militares e de contraterrorismo da África contra ameaças terroristas e outras. A Rússia também expandiu a cooperação militar e tecnológica-militar com os africanos e está fornecendo treinamento para oficiais militares africanos em escolas militares. Assim, não é de surpreender que os países africanos convidem instrutores militares russos para prestar assistência aos seus respectivos estados, observou Korendiasov.

"Achamos que temos que organizar nossas forças armadas nacionais de forma mais sólida na luta contra o terrorismo", disse. "No entanto, as empresas militares privadas, em particular o nosso PMC Wagner Group, prestam assistência bastante notável, particularmente no Mali, na luta contra grupos terroristas no norte do Mali. É por isso que a autoridade da Rússia na África está aumentando agora. A política externa independente [da Rússia] e sua disposição de fornecer apoio abrangente para fortalecer a segurança e lutar contra insurgências terroristas - tudo isso atraiu a simpatia do povo africano pela política externa da Federação Russa e contribuiu para a expansão da economia, comércio e, por último, mas não menos importante, cooperação técnica”.

Enquanto isso, a solução do dilema de segurança do Sahel exige um programa abrangente de reconciliação nacional, a resolução de contradições interétnicas e inter-religiosas e a criação de um governo inclusivo, destacou Eledinov. Se a Rússia oferecer tal programa e o implementar, ele ganhará um peso político sério na região, concluiu o especialista sediado no Senegal.

*Daesh (ISIS/ISIL/Estado Islâmico) e al-Qaeda são organizações terroristas proibidas na Rússia e em muitos outros países.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.