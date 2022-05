Por telefone, Macron e Scholz apelam a Putin por cessar-fogo na Ucrânia; Rússia diz estar aberta ao diálogo

O presidente russo disse que o país está aberto a retomar as negociações com o lado ucraniano edit

Apoie o 247

ICL

247 - Os líderes da Alemanha e da França, Olaf Scholz e Emmanuel Macron, respectivamente, conversaram com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por telefone neste sábado (28).

Eles apelaram a Putin para que concorde com um cessar-fogo na Ucrânia. Scholz e Macron também pediram para que a Rússia retire suas tropas do país, de acordo com autoridades alemãs.

"O chanceler alemão e o presidente francês instaram a um cessar-fogo imediato e a uma retirada das tropas russas. Exortaram o presidente russo a encetar negociações directas sérias com o presidente ucraniano e a encontrar uma solução diplomática para o conflito", diz comunicado do governo alemão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Declaração do gabinete presidencial francês, o Palácio Élysée, foi no sentido de que "qualquer solução para a guerra deve ser negociada entre Moscou e Kiev".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Macron e Scholz ainda pediram a libertação de cerca de 2.500 combatentes de Azovstal.

Veja a resposta de Putin aos apelos:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sputnik - O presidente russo, Vladimir Putin, informou os líderes da França e Alemanha, Emmanuel Macron e Olaf Scholz, sobre a situação atual na via negocial, atualmente suspensa, e também confirmou a abertura do lado russo para reiniciar o diálogo com a Ucrânia, informou hoje (28) o serviço de imprensa do Kremlin.

"Uma atenção especial foi prestada à situação na via negocial, que está agora congelada por culpa de Kiev. Vladimir Putin confirmou a abertura do lado russo para o reinício do diálogo", diz o comunicado.

Além disso, o mandatário russo destacou a questão "do caráter perigoso das entregas contínuas de armas ocidentais à Ucrânia, avisando sobre os riscos de posterior desestabilização da situação e agravamento da crise humanitária", de acordo com o Kremlin.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os três líderes discutiram em detalhes a situação no âmbito da segurança alimentar global, segue do comunicado.

"Vladimir Putin, com base em dados concretos, explicou as razões reais das dificuldades na entrega de produtos alimentícios, que surgiram na sequência da política econômica e financeira errada dos países ocidentais, bem como das sanções impostas por eles à Rússia."

Durante a conversa foi sublinhado que a Rússia está disposta a apoiar a busca de variantes para a livre exportação dos grãos, inclusive a retirada dos grãos ucranianos dos portos no mar Negro. Foi especificado também que o crescimento dos fornecimentos de fertilizantes e produtos agrícolas russos permitirá reduzir a tensão no mercado mundial de alimentos, o que exigirá o cancelamento das sanções.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o Kremlin, o presidente Putin informou detalhadamente sobre os últimos desenvolvimentos no contexto da operação militar especial em curso, ressaltando que as Forças Armadas da Rússia observam rigorosamente as normas do direito humanitário internacional.

Ele também relatou como foi organizado o trabalho para restaurar a normalidade em Mariupol e em outras cidades libertadas da região de Donbass.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE