Praias da Inglaterra lotam em dia de calor recorde e governo do Reino Unido teme 2ª onda de coronavírus

247 - Praias de cidades do sul da Inglaterra como Bournemouth e Brighton ficaram lotadas nesta quarta-feira (24), dia mais quente do ano no Reino Unido com temperaturas acima dos 30°C. Autoridades temem uma segunda onda do coronavírus na região.

Em números absolutos, o Reino Unido foram o país mais atingido pela doença na Europa ocidental. Até esta quarta, a Universidade Johns Hopkins registrava cerca de 308 mil casos e 43 mil mortes provocadas pelo coronavírus.

O governo britânico, do primeiro-ministro Boris Johnson, planeja reabrir estabelecimentos como salões de cabeleireiros, pubs e restaurantes a partir de 4 de julho.

Na fase da reabertura, não poderão funcionar academias de ginástica, danceterias, piscinas, pistas de boliche e spas.

