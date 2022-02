Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, diz que país está pronto para negociações entre a Rússia e a Ucrânia

Apoie o 247

Tass - O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, garantiu ao líder russo Vladimir Putin que Minsk está pronta para criar todas as condições para as negociações entre a Rússia e a Ucrânia, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres nesta sexta-feira.

"O presidente russo, Vladimir Putin, falou por telefone com o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, que, por sua vez, assegurou que estaria pronto para criar todas as condições necessárias para a chegada das delegações, para garantir sua segurança e proteção, e para realizar o mencionado negociações", disse Peskov.

Peskov disse anteriormente que, em resposta à declaração do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, de que estava pronto para negociar o status não alinhado da Ucrânia, Putin estava prestes a enviar uma delegação russa ao nível de representantes dos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores, bem como da administração presidencial a Minsk para conversações com a delegação ucraniana.

