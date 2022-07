Presidente da Funai, Marcelo Xavier é expulso aos gritos de "miliciano" de evento em Madri (vídeo)

Ele foi expulso nesta quinta-feira (21) do III Encontro de Altas Autoridades da Ibero-América com Povos Indígenas edit

Apoie o 247

ICL

247 - O delegado da Polícia Federal Marcelo Xavier, presidente da Funai, foi expulso nesta quinta-feira (21) do III Encontro de Altas Autoridades da Ibero-América com Povos Indígenas, que acontece em Madri, após ato de protesto de um ativista que o acusou de ser o responsável pelo genocídio dos povos indígenas e do indigenista Bruno Pereira.

Logo após a denúncia do ativista, Xavier se retirou da sala e uma mulher gritou “fora Bolsonaro”.

Xavier é acusado por ativistas de seguir a cartilha de Jair Bolsonaro e promover um desmonte e aparelhamento no órgão, acobertando garimpeiros e deixando vulneráveis povos originários e o meio-ambiente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fora do Brasil eles não enganam ninguém. Em Madri, o presidente da Funai, Marcelo Xavier, foi expulso aos gritos de Fora miliciano 👀 pic.twitter.com/4Y681kub1l CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) July 21, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE