Presidente do Azerbaijão diz que tratado de paz com Yerevan só será possível após emendas na Constituição da Armênia

247 - Um tratado de paz entre Baku e Yerevan só pode ser assinado após serem feitas emendas na constituição da Armênia, disse o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, nesta quinta-feira (1).

"A Declaração de Soberania do Estado da Armênia inclui chamados diretos para a unificação de Karabakh e Armênia. Referências a este documento também estão refletidas na constituição da Armênia... A paz pode ser alcançada se mudanças forem feitas na constituição da Armênia e em outros documentos legais", disse Aliyev durante uma reunião com o secretário-geral da União Interparlamentar, Martin Chungong, conforme citado pela agência Sputnik.

Yerevan e Baku começaram a discutir um futuro tratado de paz em 2022 com a mediação da Rússia, da União Europeia e dos Estados Unidos. Tanto o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, quanto o presidente azerbaijano disseram que o tratado de paz poderia ser assinado até o final de 2023. No entanto, ainda não foi alcançado um acordo final.

Em setembro de 2023, o Azerbaijão assumiu o controle da região separatista de Nagorno-Karabakh, povoada principalmente por armênios étnicos, em uma ofensiva relâmpago, levando quase toda a população a fugir para a Armênia.

CONSELHO DA EUROPA - Aliyev também disse que o Azerbaijão pode reconsiderar sua participação no Conselho da Europa e no Tribunal Europeu de Direitos Humanos se os direitos de sua delegação na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) não forem restaurados.

"Os direitos da delegação azerbaijana devem ser restaurados. Se os direitos da delegação azerbaijana não forem restaurados, Baku reconsiderará a questão da participação do Azerbaijão no Conselho da Europa e no Tribunal Europeu de Direitos Humanos", disse. (Com informações da Sputnik).

