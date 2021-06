Presidente Emmanuel Macron leva tapa na cara durante visita à cidade francesa de Drôme (vídeo)

Um homem, vestindo camiseta verde, com óculos e máscara facial, grita "fora Macron!", e logo em seguida, acerta um tapa na cara do presidente da França edit

Sputnik - Nesta terça-feira (8), o presidente da França, Emmanuel Macron, levou um tapa na cara de um homem durante visita à cidade de Drôme, no sudeste da França.

Em um vídeo divulgado no Twitter, é possível ver o momento em que um homem, vestindo camiseta verde, com óculos e máscara facial, grita "fora Macron!", e logo em seguida, acerta um tapa na cara do presidente.

Os seguranças do presidente francês interviram rapidamente, colocando o homem no chão e afastando Macron do local.

Posteriormente, a comitiva do presidente confirmou que um homem havia acertado Macron com um tapa.

Depois do incidente, envolvendo o presidente francês durante visita a Drôme, duas pessoas foram detidas, segundo a Reuters.

Veja:

