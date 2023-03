Presidente sírio Assad chega a Moscou e se encontrará com Putin

Apoie o 247

(Reuters) - O presidente sírio, Bashar al-Assad, chegou a Moscou nesta terça-feira em sua primeira visita oficial fora do Oriente Médio desde o devastador terremoto do mês passado, de acordo com um comunicado da Presidência síria por meio do aplicativo de mensagens Telegram.

Assad vai conversar com o presidente russo, Vladimir Putin, durante sua visita, ao lado de uma grande delegação ministerial síria, disse o comunicado.

Um comunicado do Kremlin disse que os dois líderes discutirão a cooperação nas esferas política, comercial e humanitária "bem como as perspectivas de uma solução geral para a situação na Síria e arredores".

A Rússia lançou uma campanha militar na Síria em 2015 que ajudou a reverter o curso da guerra civil em favor de Assad, com bombardeios intensos em áreas controladas pela oposição.

A campanha russa ajudou Assad a recuperar grande parte do território que perdeu para os rebeldes que tentavam derrubá-lo.

Desde então, Moscou expandiu suas instalações militares no país com uma base aérea permanente em Hmeymim, na província síria de Latakia.

A base naval da Rússia na cidade costeira mediterrânea de Tartous é o único porto permanente de águas quentes da marinha russa fora da antiga União Soviética.

