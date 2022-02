Presidente ucraniano Zelensky recua e agora busca acordo de paz com a Rússia

"Estou pronto para conversas para estabelecer a paz”, disse Volodymyr Zelensky, apoiando iniciativas para um encontro com a Rússia edit

Apoie o 247

ICL

(Xinhua) — O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse na quinta-feira que seu país está pronto para conversas com a Rússia para estabelecer a paz, disse o serviço de imprensa presidencial.

"Estou pronto para qualquer formato (de conversas)", disse Zelensky a repórteres durante sua visita à cidade de Mariupol, na linha de frente do conflito, no leste da Ucrânia.

Ele observou que a Ucrânia apoia as iniciativas de outros países que oferecem assistência na organização de um encontro com o lado russo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao comentar sobre as perspectivas de adesão da Ucrânia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), que tem sido uma das principais preocupações da Rússia, Zelensky disse que nem todos os membros da OTAN apoiam a adesão da Ucrânia.

Ao mesmo tempo, o líder ucraniano enfatizou que a possibilidade de colocar a questão da OTAN em referendo não está sendo considerada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente, o objetivo da adesão à OTAN está consagrado na Constituição ucraniana.

Desde novembro de 2021, Kiev e alguns países ocidentais acusam a Rússia de reunir tropas pesadas perto da fronteira ucraniana com uma possível intenção de “invasão”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moscou negou repetidamente a acusação, enfatizando seu direito de mobilizar tropas dentro de suas fronteiras para defender seu território, pois as atividades da Otan constituem uma ameaça à segurança da fronteira da Rússia.

Na quarta-feira, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que a Turquia está trabalhando para receber líderes ucranianos e russos como parte dos esforços para acalmar a tensão na região.