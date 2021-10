Prestigiado no mundo, Lula fará viagem pela Europa para articular alianças e se contrapor a Bolsonaro

Turnê do maior líder popular do Brasil prevê encontros com alguns dos principais líderes de países europeus edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Numa turnê que prevê o encontro com alguns dos principais líderes de países europeus, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer reforçar a ideia de que o "Brasil não é Bolsonaro" e que o país é maior que o atual presidente no poder.

O jornalista Jamil Chade apurou com exclusividade que a viagem está programada para durar dez dias. Lula passará por quatro países.

A primeira etapa será na Alemanha, onde o ex-presidente se encontrará com sindicalistas e com o SPD, partido de centro-esquerda que ganhou as últimas eleições do país e conduz as formações de um novo governo.

PUBLICIDADE

Lula se encontrará com políticos como Martin Schulz, que visitou o ex-presidente quando esteve na prisão. O brasileiro também será recebido pelo sindicato alemão dos metalúrgicos, o IG Metall, um dos mais poderosos da Europa.

O ex-presidente ainda viajará para a Bélgica, onde irá se encontrar com o bloco social-democrata do Parlamento Europeu e na França, ele se encontrará com a prefeita socialista de Paris, Anne Hidalgo, candidata à presidência em seu país.

PUBLICIDADE

Lula ainda fará uma conferência na Science Po para marcar os 10 anos da data do primeiro latino-americano a receber o título Honoris Causa na faculdade francesa.

A turnê europeia terminará na Espanha, onde Lula se encontrará com as lideranças do Partido Socialista, que governa o país.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: