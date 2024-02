Primeiro-ministro palestino Mohammad Shtayyeh renuncia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - O primeiro-ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, disse nesta segunda-feira que estava renunciando para permitir a formação de um amplo consenso entre os palestinos sobre os acordos políticos em decorrência da guerra de Israel contra o Hamas em Gaza.

A medida ocorre em meio à crescente pressão dos Estados Unidos sobre o presidente Mahmoud Abbas para que ele dê uma guinada na Autoridade Palestina, à medida que os esforços internacionais se intensificam para acabar com os combates em Gaza e começar a trabalhar em uma estrutura política para governar o enclave após a guerra.

continua após o anúncio

A renúncia ainda deve ser aceita por Abbas, que pode pedir que ele permaneça como interino até que um substituto permanente seja nomeado.

Em uma declaração ao gabinete, Shtayyeh, um economista acadêmico que assumiu o cargo em 2019, disse que a próxima etapa precisaria levar em conta a realidade em Gaza, que foi devastada por quase cinco meses de combates pesados.

continua após o anúncio

Ele afirmou que a próxima etapa "exigirá novos arranjos governamentais e políticos que levem em conta a realidade emergente na Faixa de Gaza, as negociações de unidade nacional e a necessidade urgente de um consenso interpalestino".

Além disso, seria necessária "a extensão da autoridade da Autoridade sobre todo o território da Palestina".

continua após o anúncio

A Autoridade Palestina, formada há 30 anos sob os acordos de paz provisórios de Oslo, exerce um governo limitado sobre partes da Cisjordânia ocupada, mas perdeu o poder em Gaza após uma luta com o Hamas em 2007.

O Fatah, que controla a AP, e o Hamas têm se esforçado para chegar a um acordo sobre um governo de unidade e devem se reunir em Moscou na quarta-feira. Uma autoridade sênior do Hamas disse que a medida deve ser seguida por um acordo mais amplo sobre a governança para os palestinos.

continua após o anúncio

"A renúncia do governo de Shtayyeh só faz sentido se ocorrer dentro do contexto de um consenso nacional sobre os arranjos para a próxima fase", disse à Reuters Sami Abu Zuhri, autoridade sênior do Hamas.

Israel prometeu destruir o Hamas e diz que, por motivos de segurança, não aceitará o governo da Autoridade Palestina sobre Gaza após a guerra, que eclodiu depois de um ataque liderado pelo Hamas no sul de Israel em 7 de outubro.

continua após o anúncio

Até o momento, quase 30.000 palestinos foram mortos nos combates em Gaza, segundo autoridades de saúde palestinas, e quase toda a população foi expulsa de suas casas.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: