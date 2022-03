Principal gasoduto da Rússia na Europa interrompe fornecimento

As ofertas permaneceram para suprimentos em ambas as direções edit

RT - As ofertas de gás no sentido oeste da Rússia para a Alemanha através do gasoduto Yamal-Europa pararam na quinta-feira, enquanto as ofertas permaneceram para suprimentos em ambas as direções, de acordo com dados rastreados pela operadora de gasodutos Gascade.

De acordo com a operadora, o fornecimento de gás no sentido oeste estava em cerca de 17,5 milhões de kWh/h no ponto de medição de Mallnow por cerca de 10 horas antes da paralisação.

Os dados também mostraram lances preliminares de 6,4 milhões de kWh/h para as próximas 24 horas para suprimentos no sentido oeste, com lances para fluxos no sentido leste de 6,1 milhões de kWh/h.

A Gazprom disse na quinta-feira que está enviando gás para a Europa via Ucrânia, de acordo com os pedidos dos clientes.

Em dezembro, a seção alemão-polonesa do oleoduto mudou para o modo reverso - sentido leste -, pois os compradores na Polônia aproveitaram suprimentos armazenados da Alemanha em vez de comprar mais gás russo no mercado à vista, onde os preços registraram altas históricas quase todos os dias. A mídia ocidental na época acusou a Gazprom da Rússia de cortar deliberadamente os suprimentos europeus.

A gigante de energia controlada pelo Estado russo enviou gás intermitentemente para o oeste através do link nos últimos dias em meio à alta demanda na Europa. A empresa também aumentou o fornecimento para o continente via Ucrânia.

A Rússia cobre quase 40% da demanda europeia de gás, com a rota Yamal-Europa representando quase 15% da oferta no sentido oeste do país.

