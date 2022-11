Principal general dos EUA minimiza viabilidade de vitória militar da Ucrânia a curto prazo

Chefe do Estado-Maior conjunto norte-americano afirmou que Moscou ainda tem amplo poder de combate na Ucrânia edit

Sputnik - Nesta quarta-feira (16), o principal general dos Estados Unidos, Mark Milley, disse que as chances da Ucrânia de qualquer vitória militar definitiva no curto prazo não são altas, alertando que a Rússia ainda tem poder de combate significativo dentro do território ucraniano.

"A probabilidade de uma vitória militar ucraniana – definida como expulsar os russos de toda a Ucrânia para incluir o que eles afirmam ser a Crimeia – a probabilidade de isso acontecer tão cedo não é alta, militarmente", afirmou Milley citado pela Reuters.

Entretanto, o general também afirmou que "politicamente, pode haver uma solução política em que os russos se retirem. Isso é possível", acrescentando que a Rússia "agora está de costas".

Milley acrescentou que os Estados Unidos apoiariam os ucranianos na defesa pelo tempo que for necessário, comentários repetidos pelo secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, durante reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia no Pentágono hoje (16).

