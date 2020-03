Pró-Bolsonaro, Orbán aproveita coronavírus para instalar ditadura na Hungria

247 - O Parlamento da Hungria, país do primeiro-ministro de extrema-direita, Viktor Orbán, aprovou um estado de emergência sem prazo de duração, permitindo que ele tenha poderes irrestritos e possa governar por decreto.

“Esse projeto criaria um estado de emergência indefinido e descontrolado e daria a Viktor Orbán e ao seu governo carta branca para restringir os direitos humanos”, disse Dávid Vig, diretor da Anistia Internacional na Hungria, em entrevista ao jornal britânico The Guardian. “Esta não é a maneira de lidar com a crise real que foi causada pela pandemia de Covid-19”, acrescentou.

Entre as medidas previstas na proposta está a pena de prisão de até cinco anos para quem for contra alternativas que impedem a disseminação do vírus e para quem divulgar informações falsas sobre a crise.