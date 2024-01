Professor diz que Israel pode ter usado o Estado Islâmico para atacar o Irã

Apoie o 247

247 - O professor de Literatura Inglesa e Orientalismo da Universidade de Teerã, Seyed Mohammad Marandi, disse à emissora iraniana PressTV que a raiva dos israelitas pela sua derrota na guerra de Gaza poderia tê-los levado a usar novamente o Estado Islâmico para um ataque terrorista no Irã.

"O fato de esse ataque terrorista ter ocorrido imediatamente após os ataques terroristas em Beirute e Damasco faz as pessoas pensarem que foram os israelenses que provavelmente fizeram essa operação, sozinhos ou em parceria com um aliado, como o Estado Islâmico (EI). Os israelenses e o EI cooperaram na guerra suja na Síria. O EI tinha bases ao lado das bases de Israel nas Colinas de Golã por anos, militantes feridos eram tratados em hospitais israelenses quando o Exército sírio atacava o EI, a força aérea de Israel apoiava o EI...", disse o professor na entrevista.

Na quarta-feira, ocorreram duas explosões durante uma cerimônia no quarto aniversário do assassinato do general iraniano Qasem Soleimani pelos Estados Unidos. O ministro da Saúde iraniano confirmou que 95 pessoas morreram no ataque e outras 211 ficaram feridas.

